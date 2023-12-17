نبيلة مكرم: "كل الجهات في مصر تحتاج للتقييم النفسي.. ومريت باختبار نفسي"

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، أن الإخصائي الاجتماعي والنفسي في المدارس هو من يحذر المدرسين ويوجهم بالطرق الجيدة في التعامل مع الأطفال والطلاب، مشددة على أن كل جهة في مصر تحتاج لتقيم نفسي والاهتمام بالصحة النفسية، معقبة: “مش المدراسين بس”.

حوار خاص للسفيرة نبيلة مكرم مع أسامة كمال

وأوضحت أن مؤسسة "فاهم" توعوية وقد تتطرق لملف الإدمان في المستقبل، مشيرة إلى أنها مع وزارة التربية والتعليم تم تدريب 1500 أخصائي نفسي لاكتشاف المرض النفسي عند الأطفال والتواصل مع الأهل وتم تعميم هذه التجربة على جميع المدارس الحكومية وكان هناك الكثير من الأنشطة في الجامعات وتم التواصل مع الطلاب.

وأشارت نبيلة مكرم خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أنه لا يوجد في القاموس الطبي مصطلح "مجنون" ونجن من أنتج هذه المصطلحات، موضحة أن هناك مجموعات دعم لمساندة الأمهات في التعامل مع أبناهم المرضى النفسيين.

وأضافت أنها تعرضت لاختبار وامتحان نفسي بوزارة الخارجية قبل الالتحاق لرئاسة بعثة دبلوماسية، مشددًا على أن هذا الامتحان يعرضهم لنماذج أثناء العمل بالبعثة الدبلوماسية ومعرفة التصرف في موقف ما، موضحة أن رئيس البعثة الدبلوماسية مسئول عن الجوانب الدبلوماسية والإدارية، وأنه يكون هناك طبيب نفسي يراقب الإجابات وطريقة الرد والتعبير وهناك من لا ينجح بهذا الاختبار.