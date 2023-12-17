موعد تطبيق زيادة جديدة على الإيجارات القديمة

زيادة جديدة على الإيجارات القديمة، يبحث عن تفاصيلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع دخول العام الميلادي الجديد 2024.

وفي التفاصيل يشهد العام الجديد 2024 زيادة جديدة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وذلك تنفيذًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، المُعدل والصادر في مارس 2022.

وتنص المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022.

تفاصيل حالات الزيادة في الإيجارات القديمة

كما تستمر الزيادة بنفس النسبة حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2024 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15% وتكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون.

وفي السياق ذاته، تسري زيادة الإيجارات القديمة 15% على بعض الحالات التي أوردها القانون، حيث تنص المادة رقم 1، على أن الحالات المخاطبة بالقانون هي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.