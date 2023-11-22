1000 وحدة سكنية في 4 محافظات مختلفة.. خطوات حجز شقة إيجار في «سكن كل المصريين»

تعسى الدوله فى توفير حياة كريمة لجميع المصريين وخاصة الفئات محدودة الدخل ، وفى ذلك السياق كشف مصدر مسؤول بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، عن موعد طرح شقق الإيجار ضمن البرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين» ، الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية من قبل بواقع 1000 وحدة سكنية في 4 محافظات مختلفة وهي «الجيزة - بني سويف - الشرقية – المنوفية

حيث إن طرح الشقق بنظام الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين» قريب جدا، وبحد أقصى سيكون نهاية شهر ديسمبر المقبل أو مع مطلع العام الجديد 2024، مؤكدا أنه سيكون في أفضل الأماكن بالمحافظات المذكورة أعلاه، وبمساحات تتراوح بين 75 و90 مترا مربعا.

الأوراق المطلوبة لإيجار شقق «سكن كل المصريين» :

وأكد المصدر أنّ الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق سكل كل المصريين ، هي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته إن وجدت.

- تقديم قسيمة الزواج.

- تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا.

- تقديم مستندات إثبات الدخل، ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

- تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

- تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.

شروط الحصول على شقق سكن كل المصريين بنظام الإيجار:

وأوضح المصدر شروط الحصول على شقق الإيجار بنظام سكن كل المصريين، وهي:

- أن يكون صافي الدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم الاستفادة من تلك الوحدات 6 آلاف جنيه.

- أن يكون صافي دخل الأسرة 8 آلاف جنيه.

- الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.

- إجراء وزارة التضامن الاجتماعي بحثا اجتماعيا للتأكد من صحة المستندات المقدمة.

- لا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.

القيمة الإيجارية لشقق سكن كل المصريين

ولفت إلى أن مدة الإيجار 7 سنوات، وتجدد بحسب رغبة المواطن بنسبة 7%، وبقيمة إيجارية قدرها 1200 جنيه للشقة مساحة 75 مترا مربعا، و1500 جنيه للشقة مساحة 90 مترا مربعا.