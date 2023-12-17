رابط وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني وبرنت التأمينات..يبحث العاملين بالقطاعين الخاص والعام، عن خدمات موقع هيئة التأمينات الاجتماعية، للحصول على الرقم التأميني وبرنت التأمينات الخاص بكل موظف، نظرا لأن «البرنت التأميني» يحدد مدة سنوات العمل وجهته ووظيفة الشخص، بالإضافة إلى الراتب الذي يتقاضاه.



ويعتبر الرقم التأميني هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات حيث يتم تخصيص رقم لكل شخص بطريقة تسلسلية مع إنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات «الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

وتعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على توفير خدمة الحصول على الرقم التأميني واستعراض مدد الاشتراك أو برنت التامينات، سواء أكان للعاملين في الجهاز الإداري لدولة أو القطاع الخاص او الراغبين في الحصول على عدد الخدمات الحكومية من يحملون بطاقة رقم قومي.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي من خلال الرابط التالي

https://nosi.gov.eg//ar/Services/Pages/Querying/GetInsuredDetails.aspx

تسجيل البيانات الشخصية وهى الرقم القومي للمستعلم والاسم الأول للأم.

النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

الضغط على إرسال الطلب بعد تسجيل البيانات المطلوبة.

بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.