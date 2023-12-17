ميد بنك يمول مشروع «الحواجز» لميناء الإسكندرية بتكلفة 2 مليار جنيه

وقع «ميد بنك» عقد تمويل مشترك متعدد الأغراض بقيمة 2 مليار جنيه مصرى بحصه قدرها 250 مليون جنيه مصرى لصالح شركة أبناء عبد السلام عبدالحميد الفقي، لدعمها فى عملية إنشاء حواجز الأمواج الجديدة لميناء الإسكندرية الكبير بمنطقة المكس.

يأتى التحالف ضمن استراتيجية ميدبنك لدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والمشاركة فى كافة القطاعات التى تساهم فى تحقيق هذه الرؤية، بما فى ذلك قطاع المقاولات البحرية، حيث ستقوم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بإنشاء عدد من الأرصفة فيما بعد المنطقة خلف الحواجز المخطط إنشاؤها وذلك بهدف الربط بين ميناء الإسكندرية والدخيلة.

وصرحت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان والقروض المشتركة بميدبنك بأن المشاركة فى هذا التحالف الذى يجمع بيننا والشركة يعكس إستراتيجية البنك لدعم المناخ الاقتصادى من خلال توحيد الخطى مع مجموعة من أهم وأكبر المؤسسات والشركات الكبيرة فى مصر، فمن خلال هذا القرض البالغ 2 مليار جم سيتم تمويل عمليات المقاولات فى عام 2024.

وأضافت أن ميدبنك يسعى لتعزيز محفظة القروض المشتركة، حيث بلغت نسبة الزيادة فى اجمالى محفظة قروض الشركات 45٪ والزيادة فى محفظة قروض المشتركة بنسبة 13% بنهاية العام الحالى مقارنة بالعام الماضى و الجدير بالذكر انه خلال2023 تمت المشاركة فى قرضين مشتركين لكيانات كبيرة.

يذكر أن ميدبنك قد قام خلال الفترة الماضية بتحقيق العديد من النجاحات والإنجازات على مدار العام الماضي، من خلال خطته الطموحة لإعادة هيكلة شاملة للبنك ونشاطه وخدماته المصرفية، حيث تم تطوير البنية التحتية والهندسية والتكنولوجية للبنك عبر مواكبة أحدث النظم المصرفية.