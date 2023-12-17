مسابقة في القرآن الكريم بمركز شباب المجابرة بجرجا

نظم مركز شباب المجابرة التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج مسابقة في القرآن الكريم اليوم الأحد الموافق 17 من شهر ديسمبر الجاري ضمن الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

وفى البداية تحدث فضيلة الشيخ عن فضل القرآن الكريم وفضل من يحفظ القرآن الكريم والثواب الذي يحصل عليه من يقرأ ويرتل ويحفظ القرآن الكريم ومن يستمع له .

وبدات المسابقة وقام المقيم باختبار الأعضاء المتسابقين من خلال تلاوة وتسميع سور من القرآن الكريم وفى نهاية المسابقة تم تكريم الفائزين في المسابقة من إدارة المركز.

يهدف المشروع الي رفع الوازع الديني للأعضاء وحفظ القرآن الكريم وتكريم الفائزين وتشجيع الشباب والنشء على المشاركة في كافة المسابقات التي ينظمه المركز .

وأشار الدكتور محمد فريد وكيل الوزارة إلى أهمية توعية الأعضاء بالمسابقات المنفذة بمراكز الشباب والمشاركة فيها وخاصة الدينية التي تنشئ مواطنا وعضوا صالحا يفهم دينه بطريقة سليمة وصحيحة.

ووجه يسري كفافي وكيل المديرية للشباب شكره وتقديره لجميع الأعضاء المشاركين من حفظة القرآن الكريم متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.