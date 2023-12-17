حلمي النمنم: تصريحات نتنياهوعن اتفاقية أوسلو مؤشر خطير (فيديو)

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن دولة إسرائيل اختراع أمريكي ، لافتا إلى أن الدعم الأمريكي غير محدود لإسرائيل في الحرب وهو ما يبرهن تصريحات بايدن، وغيره من رؤساء أمريكا.

وأضاف "النمنم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الأحد أنه في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، العديد من التصريحات الخطيرة، مشيرا إلى أن أمريكا داعم وشريك أساسي في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشار “النمنم” إلى أن الدعم الأمريكي تجاوز دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا في الحرب الروسية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم تل أبيب دعما مطلقا.

وشدد “النمنم” على أن تواجد إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وكراهية في العرب، وأن السيطرة على فلسطين كونه مكان الحروب الصليبية، مبينا أنها تفصل مصر عن الشام وعلى حدود الدولة المصرية وقناة السويس، وكراهية مطلقة للعرب وإشعال المنطقة وفلسطين.

نتنياهو أكد أن اتفاقية أوسلو كانت خطأ وهذا مؤشر خطير

ولفت إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تؤكد أنه لن يكون هناك سلام، ولن تهدأ المنطقة، مبينا أن نتنياهو أكد أن اتفاقية أوسلو كانت خطأ وهذا مؤشر خطير سيقود المنطقة إلى مخاطر كثيرة.



وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، اليوم الأحد، باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا وفقدان 100 آخرين في مجزرة ارتكبتها طائرات الاحتلال بحق عائلتي البرش وعلوان في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت صفا، شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة السدرة بحي الدرج في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد تلفزيون فلسطين، بأن مجمع ناصر الطبي في غزة استقبل 28 شخصا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، أنه سيطر على أجزاء من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بما في ذلك ميدان بني سهيلا بالمدينة، شرق وسط المدينة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضًا أنه ضرب مكتب قائد لواء خان يونس التابع لحماس والبنية التحتية الإرهابية

و شارك اليوم الأحد آلاف من المواطنين في مظاهرات في ساحة الجمهورية بوسط العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرارالقصف الاسرائيلي على القطاع.

واحتشد المتظاهرون في ساحة "الجمهورية" وبدأوا في التحرك في مسيرات بدعوة من عدة منظمات وتجمعات سياسية ونقابية مختلفة داعمة للشعب الفلسطيني، وأيضا أحزاب سياسية فرنسية للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ووقف العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة، ووضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة.

وردد المتظاهرون هتافات داعمة للفلسطينيين مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"أطفال غزة .. أطفال فلسطين .. الانسانية هي من تغتال"، وهتافات أخرى تدين الدولة العبرية منها: "إسرائيل قاتلة".

وتم تنظيم عدة مسيرات أخرى مؤيدة للفلسطينيين في مدن أخرى في فرنسا، وخاصة في مدينة ليون حيث شارك في المظاهرة نحو 1850 شخصا وفقا للسلطات الفرنسية، وما بين 4000 إلى 5000 وفقا للمنظمين.

وعقب انتهاء الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس، استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف وهجماته العسكرية لمناطق عديدة في قطاع غزة، ويستهدف الآن جنوب القطاع حيث اضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى النزوح إلى هناك..