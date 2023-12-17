أحمد موسى بعرض لحظة ضبط آلاف الأطنان من البصل مخبأة بالجيزة (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد موسى لحظة ضبط آلاف الأطنان من البصل مخبأة فى الجيزة، من قبل مجموعات تتاجر في قون الشعب.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه “على مسئوليي” على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم الأحد ، أن محافة الجيزة ليست من المحافظات المنتجة لمحصول البصل وهو ما يدل على أن هناك تجار جمعوها من محافظات أخرى وأخغوها لعدم طرحها في الأسواق، مشيرا إلى أن هذه الكميات من البص ظلت مخبأة في الأكوام لمدة 3 أسابيع حتى فسد بعضها.

تفعيل الإجراء ت الإستثنائية على التجار المحتكرين

وناشد أحمد موسى ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتفعيل الإجراء ت الإستثنائية على مثل هؤلاء لأنهم من يصنعون أزمات حقيقة في الشارع المصري وتسببوا في ارتفاع أسعار البصل إلى 40 جنيها، معقبا: “يجب محاسية كل من يتاجر في قوت الشعب لتحقيق الملايين”

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات بتنظيم حملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل بمحافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

مفارش البصل

وقامت أمس لجان من قيادات الوزارة بالمرور على مفارش البصل في مناطق زراعته وتخزينه بمحافظات الجيزة والدقهلية والغربية، حيث رصدت كميات كثيرة من البصل المشون في هذه المحافظات.

وتواصل وزير الزراعة مع جهاز حماية المستهلك للاشتراك مع قيادات الوزارة في حملات التفتيش على مفارش البصل بمحافظة الجيزة، حيث أسفرت الحملات عن رصد تخزين كميات كبيرة من البصل لدى التجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بشأن تخزين واحتكار السلع الاستراتيجية وحجبها عن الأسواق بهدف المغالاة في أسعارها.

ونبهت الحملات على التجار بطرح هذه الكميات من البصل في الأسواق، وسوف تتواصل هذه الحملات التفتيشية في جميع المحافظات بمشاركة كل الأجهزة المعنية من أجل ضبط الأسواق والأسعار.

واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لضبط أسعار البصل، منها حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر: تم حظر تصدير البصل بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر، بهدف زيادة المعروض من البصل في الأسواق المحلية، وتوفير البصل من خلال منافذ وزارة الزراعة: توفر وزارة الزراعة البصل في منافذها بأسعار مخفضة، حيث يبلغ سعر كيلو البصل في منافذ الوزارة 20 جنيهًا.

وتراجعت أسعار البصل في الأسواق المحلية المصرية بنحو 10 جنيهات، وذلك بعد قرار الحكومة بمد حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر جديدة.



وقال علي عبدالمحسن، رئيس الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن قرار الحكومة بمد حظر تصدير البصل إلى الخارج أثر بشكل كبير في ضبط الأسعار وتراجع سعر البصل.

وأوضح عبدالمحسن أن قرار الحظر أدى إلى زيادة المعروض من البصل في الأسواق المحلية، حيث لم يعد المزارعون يضطرون إلى تصدير محصولهم، وبالتالي انخفض السعر.

كما أشار عبدالمحسن إلى أن ضخ البصل «المقور» الجديد، والقادم من الصعيد، ساهم أيضًا في تراجع الأسعار.

توقع عبدالمحسن أن تستمر أسعار البصل في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وذلك مع استمرار زيادة المعروض من البصل في الأسواق المحلية.