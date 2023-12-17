الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حملات تفتيشية على مفارش البصل تقضي على الأزمة

بصل
بصل

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات بتنظيم حملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل بمحافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

مفارش البصل

وقامت أمس لجان من قيادات الوزارة بالمرور على مفارش البصل في مناطق زراعته وتخزينه بمحافظات الجيزة والدقهلية والغربية، حيث رصدت كميات كثيرة من البصل المشون في هذه المحافظات.

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وتواصل وزير الزراعة مع جهاز حماية المستهلك للاشتراك مع قيادات الوزارة في حملات التفتيش على مفارش البصل بمحافظة الجيزة، حيث أسفرت الحملات عن رصد تخزين كميات كبيرة من البصل لدى التجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بشأن تخزين واحتكار السلع الاستراتيجية وحجبها عن الأسواق بهدف المغالاة في أسعارها.

ونبهت الحملات على التجار بطرح هذه الكميات من البصل في الأسواق، وسوف تتواصل هذه الحملات التفتيشية في جميع المحافظات بمشاركة كافة الأجهزة المعنية من أجل ضبط الأسواق والأسعار.

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