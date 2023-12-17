نائب محافظ سوهاج يتابع موقف شكاوى المواطنين مع فريق "صوتك مسموع "

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعه الدوري مع أعضاء فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع "، وذلك لمتابعة سير العمل، وموقف شكاوى المواطنين، وفحص الشكاوى الواردة، وسرعة الرد على وزارة التنمية المحلية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، بحضور محمود عاطف رئيس فريق المبادرة.

وأكد القاضي، أهمية فريق العمل ومساهمته في حل شكاوى البوابة الحكومة الموحدة، والغرفة المركزية لشكاوى " حياة كريمة "، مؤكداً على متابعته لمعدل استجابة المبادرة للشكاوى والعمل على حلها، ومدى التنسيق مع الوحدات المحلية، موجها بنشر المزيد من ملصقات أرقام تليفونات المبادرة في أماكن ظاهرة بالوحدات المحلية؛ للتسهيل على المواطنين .

وشدد نائب محافظ سوهاج، على أهمية الاستجابة الفورية للشكاوى، والتواصل مع أعضاء المبادرة بكافة الوحدات المحلية، وسرعة استقبال وإرسال الشكاوى إلكترونيا خلال الـ 24 ساعة، خاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر، أن مبادرة "صوتك مسموع" تعمل من خلال عدة قنوات للاتصال المباشر مع المواطنين للإبلاغ عن شكاواهم والرد عليها من خلال رقم الواتس آب ( 01150606783)، والخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي صوتك مسموع )، والبريد الإلكتروني ([email protected]) .