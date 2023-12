حتى نلتقى

الدكتور ميتشيو كاكو Michio Kaku عالم مستقبليات شهير، وأحد أهم علماء الفيزياء الأمريكيين، ولد فى كاليفورنيا عام 1947. هذا الرجل يستحق منا الاهتمام الذى يليق بدوره ومكانته وآرائه المثيرة، لأن الدكتور كاكو يتحدث عن المستقبل... مستقبل الكوكب كله الذى يضمنا جميعًا.

يضع الدكتور كاكو نظرية مدهشة فى رؤيته للعالم وحضاراته ومستقبل الحياة على كوكبنا. هذه النظرية المثيرة شرحها بالتفصيل فى كتابه المهم (مستقبل الفيزياء)، وباللغة الإنجليزية Physics Of The Future، وتحت هذا العنوان الرئيسى هناك عنوان فرعى ترجمته (كيف سيغير العلم قدر البشرية؟ وطبيعة حياتنا اليومية فى عام 2100)، أى بعد 77 عامًا تقريبًا. وبالإنجليزية: How Science Will Shape Human Destiny And Our Daily Lives By The Year 2100.

يقسّم الدكتور كاكو الحضارة البشرية إلى ثلاث مراحل: الأولى والتى نعيش فى إطارها الآن أطلق عليها اسم (الحضارة رقم صفر) وهى التى تمتد منذ 10 آلاف عام تقريبًا حتى الآن، وفيها يعتمد الإنسان على الموارد التى فى حوزته الجغرافية، بمعنى أن المصريين القدماء صنعوا حضارتهم من خلال استخدامهم لموارد النيل وحجارة الجبال المحيطة بهم، وهكذا فعل العراقيون والصينيون وغيرهم.

أما (الحضارة رقم واحد) فهى التى نطرق أبوابها الآن، حيث تنهض على استثمار موارد الكوكب كله، لتصبح حضارة كوكبية واحدة، فأوروبا والأمريكان يستخدمون نفط العراق على سبيل المثال، رغم أنه يبعد عنهم آلاف الأميال، وأوروبا تستعين بالموارد المعدنية فى إفريقيا وهكذا، حتى صار العالم الآن شبه كتلة متجانسة، فالإنترنت بات يربط سكان الكوكب فى شبكة اتصال واحدة.

فى اعتقاد الدكتور كاكو أن (الحضارة رقم واحد) سيكتمل بناؤها بعد مائة عام فقط من الآن، حيث ستستهلك البشرية موارد الطاقة فى الكوكب كله فى تشييد هذه الحضارة المذهلة، التى ستتحكم بالطقس والبراكين والزلازل، لكنه يحذر من أن البشرية قد تدمر نفسها فى مرحلة الانتقال من (الحضارة صفر) إلى (الحضارة رقم 1) بسبب شيوع الأفكار المتشددة الكارهة للآخرين وانتشار الأسلحة النووية الفتاكة، فإذا تمكن الإنسان من تجاوز هذه المخاطر وأكمل بناء (الحضارة رقم 1) بسلام، فإنه سينتقل حتمًا إلى (الحضارة رقم 2) التى يقول عنها الدكتور كاكو إنها تتكئ على استخدام موارد الطاقة فى المجموعة الشمسية التى ننتمى إليها (تجارب اكتشاف المريخ وبحث إمكانية العيش فيه تؤكد هذا الكلام)، لكنه لم يحدد زمنًا للانتهاء من استثمار موارد المجموعة الشمسية والانتقال إلى (الحضارة رقم 3).

فما يا ترى أبرز ملامح (الحضارة رقم 3)؟. إنها العمل الدؤوب على استخدام موارد الطاقة فى المجرّة التى تنتمى إليها مجموعتنا الشمسية!

كلام عجيب وخطير... أليس كذلك؟ لكنه يثبت أننا فى مصر وعالمنا العربى ما زلنا خارج العصر الحديث تمامًا، لا علاقة لنا بالمستقبل للأسف الشديد، لذا أخشى أننا إذا لم نطور أنفسنا (ستستخدمنا) القوى الكبرى ضمن الموارد الأخرى لتصنع منا الحضارة (رقم 1 و2 و3)!