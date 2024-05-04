تقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم “دوري نايل” بنسخته الموسم الحالى 2023-2024.

حكام مباريات اليوم السبت في الجولة الحادية والعشرين من دوري النيل

ويستضيف ستاد بتروسبورت لقاء الداخلية و سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

ويلتقي فاركو نظيره الإسماعيلي في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب

ويتقابل الأهلي مع الجونة في تمام الساعة السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري النيل لكرة القدم