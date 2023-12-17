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الأحد 17 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وظائف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.. الشروط ومستندات التقديم

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن توافر وظائف شاغرة في 7 تخصصات مختلفة.

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التخصصات المطلوبة في وظائف مستشفى الملك خالد بالسعودية.. رابط التقديم من هنـــا

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وتشمل التخصصات المطلوبة للوظائف الشاغرة: "محامى حاصل على ليسانس حقوق أو الشريعة والقانون، وفني تشغيل مياه، وفني سلامة وصحة مهنية، وفني حاسبات، وممرض، وسائق، ومراقب أمن، وعامل حفر أو خدمات".

 

تستعرض الوفد في السطور الآتية الشروط اللازم توافرها في المتقدمين للالتحاق بالوظيفة، وكيفية التقديم والمستندات المطلوبة، وموعد انتهاء التقديم، وفقاً لما نشرته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة في إعلانها.

 

 

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 

- أن يكون المتقدم مقيمًا في القاهرة.

 

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

 

- إثبات الإقامة والسكن من خلال إيصالات المرافق "كهرباء - مياه - غاز".

 

- اجتياز الاختبارات الفنية التي تحددها الشركة.

 

- اجتياز الاختبارات الطبية التي تحددها الشركة.

 

- قبول العمل بنظام الورديات في أي من مواقع الشركة.

 

- لا يمكن للعامل الانتقال من الشركة قبل مرور خمس سنوات على التحاقه بالوظيفة.

 

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة 

- شهادة الميلاد.

 

- شهادة المؤهل الدراسي.

 

- إثبات التجنيد.

 

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول وإيصالات المرافق.

 

- صحيفة الحالة الجنائية.

 

- صورة شخصية.

 

- بالنسبة للمحامين: صورة كارنيه النقابة أو شهادة القيد بالنقابة.

 

كيفية التقديم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة 2023 

ويمكن للراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف تقديم الطلبات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة www.gcwc.com.eg.

 

وحول موعد انتهاء التقديم على وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، أوضحت الشركة في بيانها أن آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلن عنها، هو يوم 31 ديسمبر الجاري.

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