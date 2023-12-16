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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

التخصصات المطلوبة في وظائف مستشفى الملك خالد بالسعودية.. رابط التقديم من هنـــا

مستشفى الملك خالد
مستشفى الملك خالد

تصدرت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بعدما أعلنت عن طرح وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

 

التخصصات المطلوبة في وظائف مستشفى الملك خالد بالسعودية

وأوضحت إدارة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بالمملكة العربية السعودية، أن الوظائف الشاغرة جاءت في التخصصات التالية 

  • مدير تميز الخدمة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة صحية، إدارة مستشفيات، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
  • مدير الخدمة الاجتماعية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الدراسات الاجتماعية، التثقيف الصحي، الصحة العامة، إدارة مستشفيات، إدارة صحية).

 

موعد التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد بالسعودية

ونوهت إدارة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، أن التقديم على الوظائف الشاغرة، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023، ويستمر حتى  تاريخ 28 ديسمبر 2023م.
 

رابط التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد بالسعودية

 

ويمكن التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، من خلال الرابط التالي: "اضغط هنـــــــــــــا".

 

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