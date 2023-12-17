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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

مركز الإصلاح والتأهيل
مركز الإصلاح والتأهيل

بمناسبة الإحتفال بــ "اليوم العالمى لحقوق الإنسان" وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات فقد تقرر منح جميع النزلاء (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم 18/12/2023 حتى 28/12/2023 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء .

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

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