طاهر محمد طاهر يعلق على مواجهة الأهلي وفلومنينيسي البرازيلي

علق طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد على مواجهة فريقه أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد لاعب الأهلي على أن المباراة ستكون صعبة للغاية، ولكنه شدد على أن لاعبي الأهلي سيخوضون المواجهة بنفس الروح العالية التي لعبوا بها أمام اتحاد جدة السعودي في دور ربع النهائي.

وتحدث طاهر عن أن التواجد الجماهيري في المدرجات بنفس الأعداد التي حضرت مواجهة اتحاد جدة سيعطي دفعة معنوية قوية للاعبين خلال مواجهة الفريق البرازيلي، مؤكدًا أنهم لن يبخلوا بأي نقطة عرق في سبيل تحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية للمونديال.

وأشار لاعب المارد الأحمر إلى أن الفريق البرازيلي يضم عناصر تمتلك خبرات كبيرة، والبعض منهم يعرف الأهلي جيدًا لسابق مواجهته، ولكنه أشار إلى أن المباراة ستكون بين 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا، والفريق الأفضل سيفوز باللقاء.

اختتم طاهر حديثه مؤكدًا أن لاعبي الأهلي درسوا فريق فلومينينسي جيدًا وشاهدوا بعض مبارياته، وأنهم جاهزون بقوة لمواجهته.