أستون فيلا يقلب الطاولة على برينتفورد ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي

نجح أستون فيلا في قلب الطاولة على برينتفورد بعد تأخره بهدف نظيف إلى فوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

أحرز كين لويس بوتر لاعب برينتفورد هدف التقدم لصالح فريقه في الدقيقة 45، قبل يدرك أستون فيلا التعادل في الدقيقة 77 عبر لاعبه أليكس مورينو.

أستون فيلا وبرينتفورد

قبل أن يضيف أوليه واتكينز هدف التقدم لأستون فيلا والفوز في الدقيقة 85، ليحصد الفيلانز الثلاث نقاط.

وكان بن مي تحصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 71 بعد عرقلته للاعب أستون فيلا، ليقرر الحكم طرده، لكن شهد اللقاء أجواءا ساخنة قبل نهايته، بعدما اعترض بقوة بوبكر كمارا على الحكم ليشهر له البطاقة الحمرء، ومنح حكم المباراة البطاقة الصفراء لـ إيميليانو مارتينيز.

طرد بن مي لاعب برينتفورد

موقف أستون فيلا وبرينتفورد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

رفع أستون فيلا رصيده إلى 38 نقطة في وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تحقيق الانتصار في 12 مباراة والتعادل في مباراتين، وخسر 3 آخرين، فيما يحتل برينتفورد المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.