السيسي يصل الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل (شاهد)

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي،ـ منذ قليل إلى دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وعرضت فضائية “ااكسترا نيوز”، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد لقطات من قيام الرئيس السيسي بتقديم واجب العزاء.

وقدم الرئيس السيسي واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

واستقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الرئيس السيسي، في قصر بيان، حيث قدم العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الذي وافته المنية أمس.

كان الرئيس السيسي نعى الزعيم الفقيد، مثمنًا ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، كما تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية.

الشعب الكويتي يودع الأمير نواف الأحمد:

كان الشعب الكويتي ودع الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مثواة الأخير بعد إتمام مراسم دفن جثمان الفقيد بمقابر آل صباح بمنطقة الصلبيخات.

تلقى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الصباح العزاء من أسرة الصباح من المعزين كافة بمقر المقابر بعد دفن الجثمان.

فيما شهد مراسم دفن الفقيد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، ولفيف من أسرة آل صباح وأعضاء مجلس الأمة الكويتي وكبار رجال الدولة بالكويت.

كان المصلون من أسرة ال صباح، أدوا صلاة الجنازة في وقت سابق على الأمير الراحل الشيخ نواف الجابر الصباح يتقدمهم أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق.

أعلنت بلدية الكويت، في وقت سابق، أن إدارة شؤون الجنائز أنهت التحضيرات والترتيبات كافة الخاصة لاحتضان أرض الكويت جثمان فقيدها (المغفور له بإذن الله) أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأكدت أنه تم تأمين وتنظيم عملية نقل جثمان فقيد الكويت بعد أداء صلاة الجنازة، كما تم التنسيق كذلك مع الجهات الأمنية والعسكرية المختصة، واتخاذ الترتيبات الخاصة بمسار نقل جثمان فقيد الكويت وخطة إغلاق بعض المداخل، بما لا يؤثر في سير العمل في المقبرة لاستقبال الجنائز اليومية.

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