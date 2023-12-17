علاء سليم ينعي أمير دولة الكويت

أعرب علاء سليم، الامين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج ونائب رئيس مجلس الجالية المصرية السابق في دولة الكويت عن حزنه الشديد لفقد حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمة الله عليه.

وأكد علاء سليم، انه كان شخصية رائعه فرضت نجاحها على الجميع وتفرد بالتواضع الشديد وحب الخير ، وكان مقداماً على العفو والرحمة ، وحاز على احترام شعبه والمقيمين على ارض الكويت من مختلف جنسياتهم .

وأضاف سليم أن الأمة العربية والإسلامية فقدت رجلاً من أعظم الرجال رجل العفو والعدل والتواضع فقدت زعيماً عربيا واسلامياً وهب حياته لنصرة قضايا العرب والإسلام ، وأن الجالية المصرية المقيمه على أرض دولة الكويت تنعي ببالغ الحزن والأسى وفاته وتتقدم إلى شعب الكويت الشقيق وأسرة آل صباح الكرام بخالص العزاء سائلين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمه بوافر رحمته وأن يلهم الجميع في وفاته الصبر والسلوان .

ونعى الإتحاد العام للمصريين في الخارج وفاة الامير القائد حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الرجل الذي كانت بصماته واضحة في تطور ونهضة دولة الكويت .