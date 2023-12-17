مجلس إدارة الإنتاج الإعلامي يعتمد الموازنة التقديرية وسهم المدينة يقفز إلى٢٣ جنيه

شهد سهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي قفزة كبيرة في تعاملات بورصة الأوراق المالية، حيث تجاوز سعره بنهاية تداول اليوم الأحد 17/12/2023 أكثر من 23 جنيه وذلك للمرة الأولي منذ عشرين عامًا.

يأتي ذلك بعد نجاح الشركة في تقوية المركز المالي وزيادة ثقة المتعاملين في البورصة علي السهم وذلك بعد أن توسعت في العديد من الأنشطة والمجالات، خاصة التصوير الأجنبي وترميم الأفلام والوثائق التاريخية، وكذلك بدء الاستعدادات لافتتاح المرحلة الأولى من المدينة الترفيهية " الماجيك لاند" والتي ستكون أهم المدن في منطقة الشرق الأوسط ككل، وكذلك الانتهاء من كافة الأعمال " بفندق موفنبيك " بحيث أصبح يعمل بكامل طاقته.

وكان مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالى قد اعتمد بجلسته المنعقدة اليوم الأحد 17/12/2023 الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2024 , بشقيها الجاري والاستثماري.



وأشارت التوقعات إلي تحقيق الموازنة الجارية إجمالي إيرادات 888 مليون جنيه، وإجمالي مصروفات بمبلغ 573 مليون جنيه، وصافي أرباح متوقعة بمبلغ 315 مليون جنيه، كما اعتمد المجلس الموازنة الاستثمارية للشركة بإجمالي مبلغ 88 مليون جنيه حيث أسفرت الموازنة التقديرية عن العام المالي 2024 عن فائض بمبلغ 806 مليون جنيه

