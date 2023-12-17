جماهير الأهلي تساند المارد الأحمر في المران استعدادا لمباراة فلومينسي..(صور وفيديو)

خاص الوفد

حرصت جماهير الأهلي على دعم المارد الأحمر خلال مران الفريق الأخير استعدادا لمباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وتواجدت جماهير الاهلي في مران المارد الأحمر من أجل دعم الفريق قبل المباراة الهامة في نصف النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي.

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كان الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفلومينينسي البرازيلي والذيث أقيم في العاشرة صباح اليوم الأحد بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، باستاد الجوهرة؛ قد أسفر عن الاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين.

تواجد خلال الاجتماع، المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق ورئيس البعثة رفقة خالد بيبو مدير الكرة، وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري واللواء علاء صلاح المنسق الأمني وأحمد الطوخي مسئول التسويق، بجانب ممثلي نادي فلومينينسي البرازيلي بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وخلال فعاليات الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الرمادي والشورت النبيتي ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر، فيما يرتدي فريق فلومينينسي البرازيلي طاقمًا مكونا من القميص الأخضر والنبيتي والشورت الأبيض بينما يرتدي الحارس الطاقم الأزرق.