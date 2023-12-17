الأحد 17 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتصف القرن العشرين .. كيف كانت المواجهة الأخيرة بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي ؟

فريق الأهلي في حقبة
فريق الأهلي في حقبة الستينيات

في مواجهة مرتقبة جماهيريًا على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية ، يواجه النادي الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي ، في تمام الثامنة من مساء غد الإثنين ، لحساب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية.
 

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تدريب فلومينينسي الاخير قبل مباراة الأهلي (صور)


وسبق وأن التقى الفريقان وديًا على ملعب ستاد القاهرة الدولي عام 1961 ، وتمكن حينها بطل البرازيل من الفقوز بثنائية مقابل هدف.
وسجل هدف الأحمر آنذاك الراحل صالح سليم.
وأبرزت تقارير برازيلية الساعات الأخيرة ، تفاصيل المواجهة ، مشددة على قيمة الأهلي في الكرة المصرية واعتباره رمزًا رسميًا للبلاد .

وخاض الأهلي المواجهة حينها بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى : عادل هيكل .
خط الدفاع : طارق سليم - فؤاد أبو غيدة – طلعت عبد الحميد – رفعت الفناجيلي .
خط الوسط والهجوم : طه إسماعيل – ميمي الشربيني – أنور صالح – صالح سليم – عزت أبو الرؤس – محمود الجوهري.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبطل البرازيل ..

كان الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفلومينينسي البرازيلي ، قد أقيم في تمام العاشرة صباح اليوم الأحد بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، على ملعب الجوهرة؛ لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غد الاثنين، لحساب منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

كما تواجد خلال الاجتماع، المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق ورئيس البعثة والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق وسمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري واللواء علاء صلاح المنسق الأمني وأحمد الطوخي مسئول التسويق، بجانب ممثلي نادي فلومينينسي البرازيلي بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

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