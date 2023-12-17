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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الجزائري: غزة باتت مقبرة للمبادىء القانونية الدولية

غزة
غزة

 

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن غزة المكلومة أصبحت مقبرة للمبادئ القانونية الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي، مشيرا إلى أن التحديات الأمنية في أفريقيا أخذت أبعاداً خطيرة ومقلقة للغاية في الآونة الأخيرة.

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جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا، اليوم، بوهران، (شمال غربي الجزائر) بمشاركة مصرية ممثلة في نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية السفير محمد جابر أبو الوفا، ولفيف من وزراء ومسئولي الدول الأفريقية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن منظمة الأمم المتحدة تعاني اليوم جراء انهيار منظومة الأمن الجماعي ومن جراء الشلل شبه التام الذي أصاب مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الجزائر ستكرس عهدتها بمجلس الأمن بالتنسيق التام مع أشقائها من موزمبيق وسيراليون لتمثيل أفريقيا خير تمثيل بهذه الهيئة الأممية.

وأضاف أنه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصبحت غزة المكلومة مقبرة للمبادئ القانونية الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي والتي كان يفترض أن تظل مرجعا يحتكم إليه الجميع دون تمييز أو تفضيل أو إقصاء.

وتساءل قائلا :"كيف يتم حرمان المدنيين الفلسطينيين من حق الحماية الذي يكفله القانون الدولي للشعوب القابعة تحت الاحتلال وكيف لا تجد نداءات واستنجادات الأمين العام للأمم المتحدة آذانا صاغية".

واستطرد قائلا:"كيف لا تقابل طلبات الاستغاثة الصادرة عن مختلف الوكالات الأممية المتخصصة بأي رد أو صدى وكيف يستفيد الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من كافة التسهيلات لإبادة شعب بأكمله دون أدنى محاسبة أو مساءلة أو حتى تلميح بالمعاقبة".

كما نوه إلى أنه في القارة الأفريقية، أخذت التحديات الأمنية أبعاداً خطيرة ومقلقة للغاية في الآونة الأخيرة في ظل احتدام التدخلات الخارجية وتصادم مصالحها التي خلفت تردياً غير مسبوق في حالة السلم والأمن القاريين، مضيفا أن القارة الأفريقية تمر بمرحلة دقيقة، مرحلة مليئة بالتناقضات، ومرحلة تمتزج فيها الآمال والتحديات.

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