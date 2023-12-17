الأحد 17 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة واستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين

غزة
غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصفها الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

txt

ألمانيا وبريطانيا تدعوان إلى وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة

txt

تجدد القصف الإسرائيلي على الشجاعية وحي الزيتون في قطاع غزة

وصرحت مصادر طبية فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها، ونيران أسلحتها، صوب المدنيين خلال محاولتهم الوصول إلى بيوتهم داخل أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون والشاعية والدرج والصبرة بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد منهم، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة طوطح في حي الزيتون قرب مسجد صلاح الدين، ويحتوي المنزل على أكثر من 50 نازحا.

وأضافت أن طاقم الإسعاف والدفاع المدني، انتشلت نحو 40 شهيدًا وعددا من الإصابات بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي التفاح بمدينة غزة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على مستشفى كمال عدوان في غزة أثناء مؤتمر صحفي.

كما استشهد وأصيب عدد من الأشخاص في قصف طائرات الاحتلال منزلا بحي الصحابة في مدينة غزة.

وفي شمال قطاع غزة، ارتقى نحو 60 شهيدا في غارات إسرائيلية على المنازل شمالي قطاع غزة منذ صباح اليوم الأحد، كما أصيب عشرات الأشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف مسجد حراء بجباليا شمالي القطاع.

وشن طيران الاحتلال الحربي قصفا عنيفا استهدف المناطق الشمالية والشرقية في قطاع غزة.

وجنوب قطاع غزة، أعلن مستشفى ناصر في خان يونس وصول 17 شهيدا خلال الساعات الماضية، جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال مناطق متفرقة من المحافظة، وتحديدا الشرقية.

وتواصل آليات الاحتلال عمليات التوغل في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى من المدينة كبلدات خزاعة والقرارة والشيخ ناصر والسطر الغربي.

وفي مدينة رفح الفلسطينية، شنت طائرات الاحتلال أربع غارات على المنطقة الحدودية القريبة من مخيم يبنا جنوب المدينة، وألحقت دمارا كبيرا في المناطق المستهدفة.

لابيد يدعو نتنياهو إلى التنحي عن منصبه

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التنحي.

وكتب لابيد في تغريدة على منصة "إكس": "فقد رئيس الوزراء الشعب، وفقد ثقة العالم، وفقد ثقة المؤسسة الأمنية، لا يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصب رئيس الوزراء في الوضع الحالي".

وانتشرت التكهنات حول ما إذا كان نتنياهو يستطيع الحفاظ على ائتلافه في زمن الحرب، وسط إمكانية انسحاب أحزاب منه، مما قد يؤدي إلى انهيار الحكومة.

مواد متعلقة

مرصد الأزهر: حرب غزة حولها الاحتلال الصهيوني إلى فرصة لتحقيق أهدافه الاستيطاتية

باحثة فلسطينية: جيش الاحتلال يُعمق الأزمة السياسية في غزة (فيديو)

انشقاقات في أمريكا بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

سكاي نيوز: الإحتلال الإسرائيلي يسحب قواته من غزة تمهيدًا لعملية دمار شمال

الأمم المتحدة تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة

مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: قرار وقف إطلاق النار في غزة يحمل قيمة أخلاقية

باريس تعلن مقتل أحد دبلوماسييها في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا بقطاع غزة
الجريدة الورقية