وزير الشباب: توفير كل الإمكانات والتسهيلات اللازمة لنجاح برامج الاتحاد المصري للكاراتيه

استقبل اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الكابتن محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وعصام عبدالرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وخالد عبدالستار، المدير التنفيذي للاتحاد، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

تم خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات الخاصة بتنظيم واستضافة عدد من البطولات الدولية الكبرى في الكاراتيه، وأبرزها بطولة العالم للكبار التي تستضيفها مصر 2025 بمشاركة 100 دولة و2000 لاعب، بالإضافة إلى بطولة البحر المتوسط وبطولة الدوري العالمي البريميرليج 2024 و 2025 وبطولة شمال إفريقيا.

هذا بالإضافة إلى الإطلاع على تصور الاتحاد بشأن الخطط المستقبلية الانشائية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتدعيم المنتخبات الوطنية للكاراتيه.

أكد وزير الشباب والرياضة علي توفير كل الإمكانات والتسهيلات اللازمة لنجاح برامج الاتحاد المصري للكاراتيه بما يضمن استمرار الريادة المصرية للعبة للمحافل الدولية كافة.

كما ناقش صبحي الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتطوير رياضة الكاراتيه في مصر وتعزيز مكانتها العالمية، وسنعمل على توفير الدعم اللازم للاعبين المصريين وتهيئة البيئة الملائمة لتطوير مواهبهم وتحقيق نتائج مشرفة في المنافسات الدولية.