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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام اليونايتد بالدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

أعلن الجهاز الفني لـ ليفربول الإنجليزي بقيادة يورجن كلوب، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر البريميرليج لهذا الموسم.

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ويقود الدولي المصري محمد صلاح هجوم الريدز خلال مواجهة مانشستر يونايتد، والتي يتوقعها العديد من متابعي الدوري الإنجليزي أن تكون حماسية وقوية للغاية.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: تسيميكاس، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: جرافينبرخ، واتارا إيندو، سوبوسولاي.

الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد في السادسة والنصف من مساء الليلة.

الجدير بالذكر أن ليفربول يأتي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مؤقت برصيد 37 نقطة، فيما يحل مانشستر يونايتد في المركز الثامن بـ27 نقطة.

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