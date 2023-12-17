الأحد 17 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميلان يقترب من وصافة الكالتشيو بعد الفوز على مونزا بثلاثية

ميلان
ميلان

نجح إي سي ميلان في تحقيق الفوز على مونزا بثلاثة أهداف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإيطالي لهذا الموسم.

txt

غيابات الزمالك عن قائمة مباراة ساجرادا

وسيطر مونزا على المباراة، لكن الفاعلية الهجومية بالنسبة للتهديف كانت من صالح البيج ميلان، حيث نجح تياني ريندرز في التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

بينما أضاف زميله يان كارلو سيميتش الهدف الثاني في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، فيما سجل الهدف الثالث للميلان اللاعب نوا أوكافور في الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بفوز الروسينيري بثلاثية نظيفة.

ويواصل ميلان البحث عن المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، حيث يأتي في المركز الثالث بعد الفوز على مونزا برصيد 32 نقطة، بينما يحل يوفنتوس في المركز الثاني بـ 37 نقطة، فيما يتصدر إنتر ميلان ترتيب الكالتشيو بـ 38 نقطة.

مواد متعلقة

العرض السعودي لـ زيزو يضع مجلس إدارة الزمالك أمام الغضب الجماهيري
الجريدة الورقية