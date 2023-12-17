ميلان يقترب من وصافة الكالتشيو بعد الفوز على مونزا بثلاثية

نجح إي سي ميلان في تحقيق الفوز على مونزا بثلاثة أهداف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإيطالي لهذا الموسم.

وسيطر مونزا على المباراة، لكن الفاعلية الهجومية بالنسبة للتهديف كانت من صالح البيج ميلان، حيث نجح تياني ريندرز في التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

بينما أضاف زميله يان كارلو سيميتش الهدف الثاني في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، فيما سجل الهدف الثالث للميلان اللاعب نوا أوكافور في الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بفوز الروسينيري بثلاثية نظيفة.

ويواصل ميلان البحث عن المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، حيث يأتي في المركز الثالث بعد الفوز على مونزا برصيد 32 نقطة، بينما يحل يوفنتوس في المركز الثاني بـ 37 نقطة، فيما يتصدر إنتر ميلان ترتيب الكالتشيو بـ 38 نقطة.