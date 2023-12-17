الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صراع أوروبي سعودي على ضم ألابا الميركاتو المقبل

ألابا
ألابا

يبدو أن الدولي النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد الإسباني، سيصبح الصراع القادم بين الأندية الأوروبية والسعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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وأصبح ألابا خارج حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعدما عاني اللاعب من عدم المشاركة في المباريات طيلة الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ريال مدريد ليس لديه مانع في رحيل الدولي النمساوي عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضحت أن الريال يشترط الحصول على 60 مليون يورو نظيره انتقال اللاعب للميرينجي خلال الفترة المقبلة، وهو المبلغ الذي قامت إدارة ريال مدريد بدفعه لبايرن ميونخ.

وأشارت إلى أن هناك صراع كبير بين الثلاثي مانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي واتحاد جدة السعودي للظفر بخدمات ألابا خلال الميركاتو المقبل.

بينما لا يرغب ألابا الرحيل عن ريال مدريد، على الرغم من انفتاح الريال على بيع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الدولي النمساوي يمتلك عقدًا مع ريال مدريد حتى صيف 2026 المقبل، ويبحث اللاعب عن استكماله.

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