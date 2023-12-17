الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

«فيفا» يرفض طلب الأهلي بشأن قميص الـ "72"

بوابة الوفد الإلكترونية

رفض الاتحاد الدولي للكرة القدم، طلب النادي الأهلي في مونديال الأندية بالمملكة العربية السعودية.

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14 لاعبًا في قائمة الأهلي التهديفية بالمونديال

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الأهلي: مواجهة فلومينينسي تحدٍ جديد للجيل الحالي


وأرسل «فيفا» خطابًا اليوم الأحد يؤكد فيه رفضه ارتداء لاعبي الأهلي قميصًا يحمل الرقم «٧٢» أثناء فترة الإحماء.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في خطابه إن ارتداء لاعبي الأهلي قميص الإحماء المشار إليه قبل المباراة السابقة للأهلي أمام اتحاد جدة يخالف لوائحه التي تمنع أي شعارات دينية أو سياسية أو شخصية لأي سبب من الأسباب.

وقامت بعثة الأهلي بالرد على «فيفا» بخطاب أوضحت فيه حيثيات ارتداء لاعبي الأهلي قميص الإحماء رقم «٧٢»، لكن «فيفا» أكد أن فريق الأهلي سوف يتعرض لعقوبات حال مخالفته لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الأهلي ضد فلومينينسي

ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة مواجهة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي لحساب منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية التي تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية فعالياتها.
 

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