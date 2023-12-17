مياه قنا تشارك اصطفاف المعدات الخاصة بمجابهة الأزمات وكوارث السيول

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، باصطفاف المعدات الخاصة بمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة قنا ، الذى تم تنظيمه بمدينة قنا الجديدة؛ للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة بإدارة الأزمة، بالإضافة إلى الوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها، وتحديد أوجه الدعم اللازم. بإجمالي ٢٧مُعدة تنوعت ما بين ( لودر - بلدوزر - جريدر حفار - سيارة كسح - فنطاس – قلاب - عربه مياه - نافوري وسط - نافوري مدمج - عربه كسح كبير - قلاب) كما شارك في الاصطفاف كل من معدات الوحدة المحلية لمدينة قنا والاسعاف.

يأتي ذلك لموجه الأزمات و طقس سيء تم علي الفور رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وعلى مستوى المراكز و المديريات و كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بالحدث ، وتحرك معدات التدخل السريع بالقرب من الأماكن والطرق المعرضة للخطر .