وزير التربية والتعليم يكشف طرق مواجهة الدروس الخصوصية

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طرق مواجهة الدروس الخصوصية التي تعد مشكلة أزلية في التعليم.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التشاركية التي نظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم .

وأوضح وزير التربية والتعليم أن التحول الرقمي يقدّم حلولًا من خلال تقديم خدمات تعليمية عبر المنصات الرقمية لمواجهة الدروس الخصوصية.

خطة وزارة التربية والتعليم

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه تم بناء خطة استراتيجية للوزارة 2024-2029 تقوم على الإتاحة والتحول الرقمى والحوكمة والاستدامة وتم تحديد أولوياتنا من التعليم الأخضر، وتم الانتهاء من الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الخطة هدفها أن يكون هناك استدامة ويتم توفير التمويل لها وأيضا تحديد الأولويات فى الخطة الاستراتيجية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الطالب يحصل على المواد الرقمية بشكل مجان، قائلا: التحول الرقمى ساهم فى حل مشكلات كبيرة، ولا بد من تضافر كافة الجهود.

وقال وزير التربية والتعليم إن لدينا 25 مليون ونصف طالب فى 60 ألف مدرسة وأخذ القرارات لا بد من أن يكون مدروسا وسياق التطوير والتجارب مختلف لدى وزارة التربية والتعليم.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن مصر من الدول المؤمنة جدا بالتحول الرقمى لأنه الاتجاه العالمى ويساهم فى حل مشكلات فى التعليم والتحديات والتحول الرقمى المقصود المنخرط فى العملية التعليمية وليس موازيا للعملية التعليمية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن مصر من الدول القليلة التى استكملت التعليم فى جائحة كورونا بفضل ما تمتلكها من بنية تكنولوجى كبيرة فى المدارس والإيمان بالتحول الرقمي.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة لم تعد تعلم الطلاب من أجل الحفظ ولكن للتعلم من أجل الحياة، فالمناهج والمواد التعليمية موجودة عبر منصات كما أن هناك منصات لاكتشاف المواهب المختلفة فى المدارس والموهوبين، كما أنه فى المرحلة الثانوية لا توجد طباعة كتب بل مواد رقمية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المعلمين لكل مدرس بريد الكترونى فى مصر ويتم توصيل الرسالة عبر البريد الإلكترونى لكل معلم، كما تم تدريبهم على إنتاج المواد التعليمية الرقمية، وهناك منصات رقمية عليها مواد تدريبية للمعلمين.