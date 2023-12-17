الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ختام فعاليات برنامج منهجية الادخار والإقراض والتثقيف المالي بقنا

بوابة الوفد الإلكترونية

 اختتم المجلس القومي للمرأة  فعاليات البرنامج  التدريبي "منهجية الإدخار والإقراض والتثقيف المالي " بمحافظة قنا، واستهدف الميسرات والمشرفات الميدانيات بالمشروع بمراكز (دشنا والوقف).

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القومي للمرأة يُهنئ ابتسام زايد لتتويجها بذهبية بطولة الجائزة الكبرى العالمية للدراجات

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"القومي للمرأة": السيدات تصدرن المشهد في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

 يأتي ذلك في إطار مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ضمن برنامج الشمول المالي الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة ضمن أنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وقد هدف التدريب الي توضيح أهداف مجموعات الإدخار والإقراض ، وتضمن عددا من الموضوعات منها كيفيه ادارة المجموعات وتكوين الجلسات بها ووضع ميثاق لعمل المجموعة ، و اجراء الانتخابات للأعضاء بداخلها ، بالاضافه الي جلسه مخصصه عن مهارات المدرب ، و أهمية الشمول المالي وتحديد الأهداف ، الادخار والموازنة، وأنواع المخاطر المالية وكيفية تجنبها. 

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