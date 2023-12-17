فيليبي ميلو : لعبت أمام الأهلي سابقًا .. وعلى فلومينينسي الحذر
أعرب فيليبي ميلو لاعب فريق فلومينينسي البرازيلي عن تطلعه لانتصار فريقه خلال مواجهة نصف نهائي مونديال الأندية أمام الأهلي غد الإثنين ، والسير نحو اللقب العالمي.
وقال ميلو في تصريحات نقلها الاتحاد الدولي للعبة “لقاء الغد سيكون صعبًا للغاية، الأهلي فريق منظم ويعرف كيفية التعامل في المواجهات الكبرى ، سبق وأن لعبت أمام الأهلي مع بالميراس في مواجهة تحديد المركز الثالث وانتهى اللقاء بخسارتنا بركلات الترجيح”.
وواصل : “الأهلي فريق يعمل بجدية ، وعلينا الحذر من المواجهة ، هو فريق قوي بالفعل ويملك مدربون كبار، علينا العمل بروح عالية وإعادة البطولة إلى أمريكا الجنوبية من جديد ، الأمر ليس سهلاً”.
تصريحات خالد مرتجي ..
على صعيد متصل أشاد خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأحمر المتواجدة في كأس العالم للأندية بالسعودية، بالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، واصفًا إياه بأنه من أفضل المدربين، ويرغب في تحقيق إنجاز له على المستوى الشخصي.
وقال مرتجي : «محمود الخطيب وكافة المنظومة القائمة على شئون الكرة داخل النادي لا تتوانى في دعم الفريق. لدينا قائمة مدججة باللاعبين ودائمًا ما أقول إننا نمتلك فريقين وليس فريقًا واحدًا وجميع الإمكانات متاحة أمام كولر لتحقيق النجاح».
وواصل رئيس بعثة الأهلي خلال تصريحاته : «جماهير الأهلي الأهم في حسابات كولر الذي يعمل 18 ساعة في اليوم من أجل إسعادهم، وأعلم مدى رغبته في تحقيق إنجاز في تاريخه مع الأهلي، الذي دائمًا ما يصنع النجوم والأبطال».
وشدد رئيس بعثة الأهلي على أن نتيجة مباراة اتحاد جدة تأتي نتاجًا للجهود الكبيرة التي بذلها الجميع، وأن الفريق حقق هدفه وحسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة.