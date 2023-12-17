يسرا: أتمنيت شهرة سعاد حسني وإيناس الدغيدي بتخوف في اللوكيشن

أقيمت منذ قليل، ماستر كلاس للنجمة يسرا، وتديره ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة وضمن فعاليات الدورة السادسة الاستثنائية.

وقالت النجمة يسرا: "المخرج علي بدرخان قدمت معه أعمالاً من أحلي أفلامي ومروان حامد استمتعت بالعمل معاه وسمير سيف ومحمد عبد العزيز وصلاح أبو سيف".

وتابعت: "أنا وإيناس الدغيدي بدأنا سوى في أول فيلم بعنوان قصر في الهواء، وشوفتلها عفوًا أيها القانون ومن مميزتها أنها جريئة وعملنا سوى فيلم دانتلا مع إلهام شاهين وهي ممثلة عظيمة ومحمود حميدة، وفيلم الوردة الحمراء مع أحمد رمزي وكان حلمًا من أحلامنا أننا نشوفه بس إيناس الدغيدي كسلانة مش عايزة تشتغل غير بالطريقة بتاعتها لكنها مميزة وبتخوف في اللوكيشن".

وأضافت: "كنت عايزة أطلع دكتورة وبعدين وقولت لا أشتغل في السلك الدبلوماسي وأنا مش فاهمة يعني إيه، أمي وجدتي هما اللي اكتشفوا أني بعرف أمثل، في المعمورة بالإسكندرية كان عندي 17 سنة، وشوفت زحمة وناس كتير ملمومة علي سعاد حسني وهي عندها الماظتين في عينيها دعيت ربنا قولت يارب أكون زيها وحلمت باللحظة اللي أبقي فيها زيها".

واختتمت حديثها قائلًا: "صورت بطولة عشرين فيلم منزلوش كلها في العلب وسموني وقتها النجمة المعلبة".

وحضر الماستر كلاس المخرج مروان حامد، هدى المفتى، نسرين طافش، أحمد حاتم، المخرجة إيناس الدغيدي، الكاتبة انجى علاء، المخرجة مريم أبو عوف، الكاتب محمد أمين راضى، المطرب أبو وزوجته، المخرج يسرى نصر الله، عمرو منسى، أمير المصري.

مهرجان الجونة السينمائي

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.