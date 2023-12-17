4 نجوم بالمجان في الميركاتو الشتوي.. مبابي يتصدر القائمة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون الميركاتو الشتوي وفتح الانتقالات الشتوية، والتي تسعي فيها الأندية لتدعيم صفوفها بأبرز اللاعبين والمراكز التي تحتاجها.

وقبل انطلاق ماراثون الميركاتو الشتوي، هناك 4 نجوم عالمين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهم التوقيع لأي فريق في يناير بشكل مجاني، ونعرضهم في السطور التالية.

كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان

يعد كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان الفرنسي، هدفا رئيسيا للعديد من الأندية والتي يأتي على رأسها ريال مدريد الإسباني.

مبابي يحظى باهتمام سعودي أيضا، خاصة بعد الصفقات العديدة التي أبرمتها أندية دوري روشن الصيف الماضي.

وستعمل إدارة باريس سان جيرمان على مدار الموسم الحالي على إقناع مبابي بالتجديد لموسم إضافي، خوفا من خسارته.

لوكا مودريتش نجم ريال مدريد

أصبح النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، بديلا خلال الموسم الحالي وهو ما يفتح الباب أمام رحيله الشهر المُقبل، لا سيما أن عقده سينتهي في يوني 2024.

ورفض الدولي الكرواتي المتوج في 2018 بجائزة الكرة الذهبية الرحيل للدوري السعودي ليستمر مع الريال، لكن بعد تحوله للاعب بديل هذا الموسم فقد يبدو قريباً من دوري "روشن" الموسم المقبل.

تياجو ألكانتارا نجم ليفربول

من بين الأسماء الأخرى المتوقع رحيلها بنسبة كبيرة هو الإسباني تياغو ألكانتارا، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، والذي ارتبط اسمه بالانتقال للدوري السعودي الموسم الماضي.

وعانى تياجو خلال فترة تمثيل ليفربول من 2020 إلى الآن من العديد من الإصابات، مما يضع الشكوك حول استمراره مع الفريق.

أدريان رابيو نجم يوفنتوس الإيطالي

يعد الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، أبرز المرشحين للرحيل عن اليوفي، في الوقت الذي اقترن اسمه بعدة أندية أخرى.

رابيو "28 عاما" سيكون هدفا قويا للأندية السعودية التي ترغب في تدعيم خط الوسط، خاصة أنه يمتلك إمكانيات جيدة، وسينتهي عقده في صيف 2024.