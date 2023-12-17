العثور على جثة شاب من القاهرة مقتولًا بقنا

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، في ظروف غامضة أمام قرية صوص مركز نقادة، غرب محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالعثور على جثة شاب بها إصابات طلق ناري في قرية صوص مركز نقادة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة نقادة إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص العثور على جثة “أحمد.ك.م، يبلغ من العمر 35 عامًا، بها طلق ناري في الرأس، من القاهرة حدائق الأهرام، جاء إلى قنا لشراء سيارة معلن عنها إعلان عبر موقع “فيس بوك” ولقي مصرعه في قرية صوص مركز نقادة في ظروف غامضة.