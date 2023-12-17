موسيقى عمر خيرت في ختام 2023 داخل أوبرا دبي

يلتقي الموسيقي الكبير عمر خيرت مع جمهوره من جديد في الإمارات، وذلك ضمن موسم حفلات ختام 2023، التي تقام هناك وتضم عدد كبير من نجوم الغناء.

موعد حفل عمر خيرت في أوبرا دبي

ومن المقرر أن يقام الحفل في 29 ديسمبر على مسرح أوبرا دبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

حفلات عمر خيرت الموسيقية

كانت أحدث الحفلات الموسيقية لعمر خيرت في دار الأوبرا المصرية، حيث عاد بحفلين غنائيين على أحد مسارحها بعد توقف مؤقت دام لما يقرب من شهرين بسبب الاحداث الراهنة في قطاع غزة.

كان قد أعلن عمر خيرت في مطلع أكتوبر الماضي، تأجيل جميع حفلاته الموسيقية لحين هدوء الأوضاع في فلسطين، ليعود بلياليه الموسيقية في الأوبرا خلال ديسمبر المقبل.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.