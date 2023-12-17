ندوة لطلائع الشرقية عن حفظ الأمانات بمركز شباب العزيزية

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن فاعليات الموسم الثاني من برنامج الرواق الازهري والمقام تحت رعاية وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية، مستمر.

وأوضح إنه في إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، تم عقد ندوة للطلائع بمركز شباب العزيزية، التابع لإدارة شباب منيا القمح شرق، وبمشاركة الطلائع من أعضاء وعضوات مركز الشباب.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الشيخ عبد الرحمن سعد بتقديم ندوة دينية بعنوان "حفظ الامانات" تم خلالها بيان معني الأمانة في الإسلام، موضحا بأنها تعد فرضا على كل مسلم ومسلمة، فمن لم يتعد حدود الله وأطاعه، فقد حفظ الأمانة، ومن تجاوز حدود الله فقد خان الأمانة.

وأوضح أن مصطلح الأمانة يشمل العبادات والعادات والأخلاق، وليس مقتصر على جزء واحد من أجزاء الدين، فهو يدفع المسلم إلى فعل ما أمره الله تعالى به واجتناب ما نهاه عنه.

واضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين، وبناء الشخصية المصرية، وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع، وذلك من خلال القاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.