باحثة فلسطينية: جيش الاحتلال يُعمق الأزمة السياسية في غزة (فيديو)

قالت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، إنّ الاحتلال مستمر حتى اللحظة في التموضع ببعض مناطق غزة، مؤكدة أنه حتى المناطق التي لم يستطع الدخول إليها، فإنه سيتعامل معها بالسياسات الأخرى والأدوات التي يستخدمها الآن في الضفة الغربية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه السياسات تتمثل في الاعتقالات واستخدام القصف الجوي على قطاع غزة، حتى المناطق التي لم يستطع الدخول بريًا إليها، فإنه سيتعامل بها عبر تعميق الأزمة الإنسانية واستئناف إطلاق النار، وهذا ما يصبو إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأوضحت أن الاحتلال يطيل الحرب حتى تتحول إلى حرب استنزاف رغم الخسائر البشرية، الاقتصادية، والعتادية والأسلحة في صفوف جيش الاحتلال، إلا أنه مقتنع بفكرة واحدة وهي إنجاز جزء من الأهداف التي تم وضعها في قطاع غزة، وملف التهجير مازال قائمًا، أما جيك سوليفان، فقد زار دولة الاحتلال من أجل استمرار إعطاء النصيحة والمشورة بتكثيف العمليات، لا من أجل إلقاء اللوم عليها.

الصحة العالمية تطالب بوقف الحرب في غزة:

شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبرييسوس، على أهمية السعي للتوصل إلى حل سياسي، مجددًا دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وأشار جيبرييسوس، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إلى أن 70% من القتلى هم من النساء والأطفال، مؤكداً أن التدابير العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى الحل الدائم، وأن وقف إطلاق النار والسعي للحل السياسي يوفران سبيلا للخروج من هذه الفوضى والمأساة.

جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) التأكيد على أن غزة تعد أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال، مبينة أن أحياء بأكملها، اعتاد الأطفال فيها اللعب والذهاب إلى المدرسة، قد تحولت إلى أكوام من الركام، مشددة على أن الأطفال بحاجة إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار الآن.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وصف قطاع غزة بأنه أصبح مقبرة للأطفال، بعد مقتل وإصابة الآلاف من الأطفال يوميًا بسبب القصف الإسرائيلي العشوائي على جميع أنحاء قطاع غزة.

بدورها، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أن أهل غزة يجدون أنفسهم معزولين مرة أخرى عن العالم في ظل الانقطاع المُطول للاتصالات في جميع أنحاء القطاع.