انشقاقات في أمريكا بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

كشف الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، عن وجود انشقاقات كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التعامل مع العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

أكد خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق تسوية شاملة من خلال حل الدولتين.

أشار إلى أن استمرار العمليات العسكرية للاحتلال في قطاع غزة ليس في مصلحة إسرائيل أو الولايات المتحدة.

لفت رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن إسرائيل تبحث عن مخرج لائق على المستوى الشعبي حتى يستفيد منه نتنياهو، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يواصل انتهاك المواثيق الأممية والقوانين الدولية.

انسحاب إسرائيلي من غزة

تمهد وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، لانسحاب القوات البرية من قطاع غزة، والاكتفاء بالقصف الجوي، بعد فشل التدخّل البري منذ 27 أكتوبر في تحقيق أهدافه المعلنة، خاصة تحرير كل الرهائن وتدمير قدرات حركة حماس.

يصف الإعلام الإسرائيلي الحال في قطاع غزة وما يشهده الجيش الإسرائيلي هناك، بأن الأحياء ضيقة والجنود تنصب لهم الكمائن" هكذا يصف الذي تكبد مؤخرا خسائر في الجنود والعتاد هي الأكبر منذ الاجتياح البري.

بحسب تقرير أخير لموقع سكاي نيوز، فأن الأمر يتزامَن مع إبداء تل أبيب قبولا لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع حماس بشأن صفقة جديدة لتبادُل الأسرى؛ حيث ذَكَر موقع "أكسيوس" الأمريكي، السبت، أنه من المتوقَّع أن يجتمع مدير وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، ديفيد بارنياع، مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في أوروبا، نهاية الأسبوع.

نقل الموقع عن مصدريْن مطلعين أن الجانبين سيبحثان العودة لطاولة المفاوضات، بعد أن توقّف البحث في صفقة جديدة، إثر رفض "حماس" طلب تل أبيب بإطلاق سراح نساء إسرائيليات؛ حيث قالت "حماس" إنهنّ جنديات في الجيش الإسرائيلي.

يأتي هذا بعد أسبوعين من انتهاء هدنة الـ7 أيام التي سرت بين 24 نوفمبر حتى صباح 1 ديسمبر الجاري بين إسرائيل و"حماس"، وتضمّنت تبادل دفعة من الأسرى والرهائن.