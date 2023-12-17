أرابيا إنفستمنتس تقرر الاستحواذ على حصص في شركتين

قررت الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا إنفستمنتس هولدنج الموافقة بالإجماع على اعتماد مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن التخارج من الشركة العربية الدولية للمقاولات إحدى الشركات التابعة، وذلك يبيع كامل حصتها فيها مقابل تنازل المشتري للشركة العربية الدولية للمقاولات عن المديونية المستحقة لها تجاه شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، وأن يكون عقد البيع معلقاً على شرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الاستثناء من شرط الإيداع البنكي.

قالت الشركة، في بيان للبورصة إن الجمعية قررت إبرام صفقة استحواذ مع شركة جاف للاستثمار على نسبة 30% من شركة رواج للتمويل الاستهلاكي وشركة يو أي فاينانس على أن يكون تنفيذ الصفقة وفقاً للسعر الوارد بالعرض الملزم البالغ قيمته 30 مليون جنيه لحصة 30% من شركة رواج للتمويل الاستهلاكي على أساس سعر السهم الواحد 1.43 جنيه وبمبلغ 147 مليون جنيه لحصة 30% من شركة يو أي فاينانس على أساس سعر السهم الواحد 326.67 جم، وذلك وفقاً للعرض الملزم المقدم منها بتاريخ 2023 مايو 2 والصادر بشأنهما دراسة بالقيمة العادلة من المستشار المالي المستقل وتقرير من مراقب حسابات الشركة.