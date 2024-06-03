أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديم برامج دراسية حديثة في الجامعات الأهلية تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشاد وزير التعليم العالي بالاهتمام والدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، مؤكدا أن الجامعات الأهلية تمتلك زخمًا من الخبرات الأكاديمية والبحثية والكوادر البشرية.

إمكانيات كبيرة في الجامعات الأهلية

وأوضح وزير التعليم العالي أن كوادر الجامعات الأهلية يمكن الاستفادة منها في تنمية المجتمع ودعم المشروعات التنموية بمُختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.

ونوه وزير التعليم العالي بأهمية تحقيق التكامل داخل منظومة التعليم العالي المصرية، والتوسع في الشراكات الدولية؛ للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المُقدمة.

وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة في الجامعات الأهلية طوال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات الأهلية تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال البحث العلمي والتطوير، يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات التنموية، ومواجهة جميع المختلفة التي تواجه المُجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات.

وألمح وزير التعليم العالي إلى زيادة التعاون مع المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال إطلاق القوافل الطبية والتنموية للقرى الأكثر احتياجًا.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلس.

واستمع وزير التعليم العالي لرؤى رؤساء الجامعات الأهلية، حول إعداد اللوائح الداخلية، والمعايير والمقومات الأساسية التي اعتمدت عليها هذه الجامعات.

وأحيط مجلس الجامعات الأهلية علمًا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وهي: توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة العلمين الدولية وجامعة ويليام باترسون، وجامعة أوشن كاونتي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعة النيل الأهلية وجامعة لوفان الكاثوليكية ببلجيكا.

ووافق مجلس الجامعات الأهلية على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة الملك سلمان الدولية، وإنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة المنصورة الجديدة.

