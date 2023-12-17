خلافات شخصية.. الجنايات تستأنف غدًا محاكمة عامل تخلص من شاب بالوايلي

تستأنف غدًا الاثنين، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عامل بتهمة التخلص من شخص، بسبب خلافات قديمة بينهما بمنطقة الوايلي.

في وقت سابق، استقبلت أحد المستشفيات، عاملا مصابا بجرح نافذ، وتوفى متأثرًا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرراها السابق.

المشدد 10 سنوات لتاجري مخدرات في الإسكندرية



قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من " م.ع.م" و"ا.ج.ا" تاجري مخدرات بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لإدانتهم بتجارة المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 9308 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث تأمين الطرق بضبط المتهمين، وبحوزتهما مواد مخدرة.

تبين من التحقيقات، أنه حال بلاغ الي غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سيارة، انتقل ضباط تأمين الطرق إلي محل الواقعة، وأبصرت القوة السيارة محل البلاغ، وبجانبها المتهمان " م.ع.م" عاطل و"ا.ج.ا" عاطل، جالسين أرضا، وبفحص الأمر تبين وجود حافظة بلاستيكية بين قدم المتهم الأول، وعثر بجانبها علي قطعتين لمخدر الحشيش، وقامت القوة بالتقاطها وبجوارهما هاتف محمول وحافظة نقود خاصة بالمتهم الاول، وبفض الحافظة البلاستيكية تبين أنها تحوي علي عدد 50 قطعة حشيش، وبتفتيش المتهم الثاني، عثر بجواره علي قطعة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة لاستخدامها في عملية الترويج ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.



