ضبط 273 منشأة طبية خاصة مخالفة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية ، وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية ، وسوق الدواء وتحقيق الإنضباط داخل المنظومة الصحية ، والمنشآت الطبية الخاصة ، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية نفذت عدد من الحملات الرقابية التفتيشية ، على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المراكز، حيث تم المرور على 432 منشأة طبية خاصة ، ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات ومعامل، أسفرت الحملات عن ضبط عدد 273 منشأة مخالفة ، وتحرير 43 محضر غلق إداري لمنشآت مخالفة.

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، انه تم تحرير 4 محاضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة ، وتم تحريز المضبوطات ، مشيراً ، إلى أن عدد المنشآت الطبية الخاصة ، التي تم ترخيصها بلغ 16 منشأة طبية ، وأضاف انه تم انذار 153 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع ، وإنذار 107 منشأة بعدم التشغيل، بالإضافة ، إلى فحص 3 شكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها.