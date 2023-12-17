وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد طابور الصباح بمدرسة سعد زغلول

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم جنوب سيناء، صباح اليوم الأحد طابور الصباح بمدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة رأس سدر التعليمية، وذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية بالمحافظة واستمع وكيل الوزارة لكلمة الإذاعة التي تناولت كلمة عن "ذوي الهمم " ثم شهد تحية العلم والنشيد الوطني.

ثم تفقد وكيل الوزارة خلال جولة المتابعة الصفوف الأولى من الصف الثالث الابتدائي بحصة " الرياضيات " ثم الصف الثاني الابتدائي بحصة المتعدد (اكتشف) وتناولت موضوع " الموارد " ومشكلة قلة المياه.

وأجرى وكيل الوزارة حوارا وديا مع الطلاب عن المشكلة، وكيفية حل الدولة المصرية لها، والمشروعات القومية بالمحافظة التي تعالج حلول لها، ثم تفقد الصف الأول الابتدائي وحصة " اللغة العربية " وكتابة "حرف الكاف" وناقش الطلاب حول أهدافهم المستقبلية ومهنهم في المستقبل واطمأن على استجابتهم وتحصيلهم لنواتج التعلم بكل صف و استيعابهم لأهداف الدرس.

وفي نهاية الزيارة وجه وكيل الوزارة بمتابعة المعلمين وخاصة المتعاقدين بالحصة " ومواصلة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، والالتزام بالإشراف اليومي ومواصلة الإعلان عن " حصص المشاهدة".

كما أشاد وكيل الوزارة الجهود المبذولة لهيئة التدريس والإدارة المدرسية، ونظافة المدرسة والمستوى الجيد للطلاب.

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