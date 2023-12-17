تأجيل مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. (تعرف على التفاصيل)

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، تأجيل فعاليات الدورة الخامسة والتي كان مقررًا لها أن تنطلق غدًا الأحد 17 ديسمبر الحالي بدار الأوبرا المصرية، وذلك نظرًا لوفاة أمير الكويت قررت وزارة الثقافة المصرية إعلان الحداد 3 أيام.

وقالت إدارة المهرجان في بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نظرًا لوفاة أمير الكويت قررت وزارة الثقافة المصرية إعلان الحداد 3 أيام تم تأجيل فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير التي وأي أنشطة مقامة في دار الأوبرا المصرية والمهرجان كان من المقرر أن يقام في الفترة من 17 حتى 20 ديسمبر لحين إشعار آخر، وسيتم التنويه بالميعاد المقبل".

تعليق الأنشطة والفعاليات الفنية حداد لرحيل أمير الكويت

وكانت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، أعلنت تعليق الأنشطة والفعاليات الفنية، بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة، بأنحاء الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام، وذلك تفعيلًا لإعلان جمهورية مصر العربية، حالة الحداد العام، لرحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم، ونعت وزيرة الثقافة، فقيد الأمتين العربية والإسلامية، راجية من الله أن يتغمده برحمته، ويُلهم شعب الكويت الصبر والسلوان.

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

ويشارك في الدورة الخامسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير 34 فيلمًا روائيًا وتسجيليًا قصيرًا من مصر ودول مختلفة، ويتنافسون فيها على أربع مسابقات، مسابقة الفيلم الروائي القصير الدولي ومسابقة الفيلم التسجيلي ومسابقة الفيلم الروائي المصري ومسابقة أفلام الشباب.

إضافة إلى تنظيم مجموعة من الورش المجانية في القاهرة والإسكندرية، منها ورشة مبادئ سيناريو الفيلم القصير منخفض التكلفة للباحث والناقد السينمائي أحمد المسيري والتي تقام بمدينة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ومجموعة من الماستر كلاس بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا بالقاهرة منهم ماستر كلاس أداء الممثل في الفيلم المستقل والفيلم التجاري للفنان الكبير أحمد كمال.