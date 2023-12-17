حالات تسقط الحضانة عن الأم "تعرف عليها"

يتساءل الكثير من المواطنين أنه بعد انفصال الزوجين بـالطلاق تكون الأم هي المسئولة عن حضانة أطفالها طبقا لـقانون الأحوال الشخصية، فهل هناك حالات تجعل الأب هو الحاضن لأطفاله؟



والحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد 2023 أحد الأقسام التي تم سن لها بعض التشريعات والتعديلات التي يجب التعرف عليها، ذلك لكي يتعرف كل من الزوجين الحقوق الخاصة بهم المتعلقة بالحضانة والسن الخاص بها، بالإضافة إلى الحالات التي تسقط فيها الحضانة والحالات التي يستحق الأب فيها أن يحصل على الحضانة وترتيبه بين المستحقين.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " الحالات التي تسقط الحضانة عن الأم وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد 2023.

نظم قانون الأحوال الشخصية، الحالات التي تسقط فيها الحضانة عن المحضون؛ وحدد عدة نقاط يحق من خلالها الذي يلى الحاضن في ترتيب الحضانة؛ رفع دعوى إسقاط حضانة، والمطالبة بالحصول عليها

متى تسقط الحضانة عن الأم؟

الزواج من شخص أجنبى لا يعرفه الأطفال.

إن كان قد صدر على الأم حكم نهائي ثبت عليها أنها تقوم بأفعال منافية للآداب من الأشياء التي تنفي حقها في الحضانة.

تسقط حضانة الأم أيضًا في حالة ما إن رفضت أن تقدم حق الرؤية للأب لأكثر من ثلاث مرات متتالية.

يقوم الأب بإثبات ذلك أمم القاضي والحصول على حكم بتنفيذ إسقاط الحضانة عن الأم وانتقالها له.

رسوب الأطفال الدراسي أو الإهمال المتعمد من الأم في حالة ثوبته عليها يتم سحب الحضانة منها.

حالة ما إن كان بالأم مشكلة عقلية تجعلها غير مكلفة ولا تستطيع تحمل مسؤولية الحضانة.

أيضًا الحالات الصحية العضال التي يصعب على الأم رعاية الطفل بها بالشكل الصحيح.

إن كانت الأم مدمنة للكحول أو المخدرات وثبت عليها ذلك فإن الحضانة تسقط من عليها.

.بلوغ الطفل السن القانونية وهي 15 سنة وهنا يخير أمام القاضي بين والده ووالدته