حصيلة إيرادات فيلم "بلوموندو" في آخر ليلة عرض

بلغت إيرادات فيلم بلوموندو للفنان حسن الرداد، في شباك التذاكر أمس، السبت، 45 ألف جنيه.

أبطال فيلم بلوموندو

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامي.

قصة فيلم بلوموندو

تدور أحداث فيلم بلوموندو فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب "بلوموندو" الذي يجسد شخصيته حسن الرداد سفر زوجته، ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسا على عقب.

حسن الرداد يتبرع بإيراد أول أسبوع من الفيلم لصالح أهالي غزة

وكان كشف الفنان حسن الرداد، عن التبرع بإيرادات الأسبوع الأول من فيلمه الجديد "بلوموندو" لصالح أهالي غزة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب الفنان حسن الرداد، عبر حسابه قائلًا: "فيلم بلوموندو يعرض الآن في مصر والسعودية وكل الدول العربية وللأسف احنا بنمر بفترة صعبة جدا ومؤلمة نفسيا، بسبب اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من اعتداءات وحشية يومية للمدنيين وخاصة الأطفال".

وأضاف: "فيلمي الجديد كنت تعاقدت عليه من فترة والمنتج والموزع حددوا موعد لعرضه وتوزيعه مسبقا".

وتابع: "وأنا طبعا مُتفهم ده تماما وبحترم الالتزام بالتعاقد ولكن بعتذر لوسائل الإعلام أنا وكل صنّاع العمل عن إقامة عرض خاص للفيلم في مصر نظرا للظروف الراهنة حيث تم الاتفاق بينى وبين شركة الإنتاج على ذلك، وتم الاتفاق بينى وبين شركة الإنتاج أيضا بالتبرع بإيراد أول أسبوع في مصر لصالح أهالينا في غزة".