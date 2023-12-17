ينطلق 24 يناير.. 10 معلومات عن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير المقبل، والذي يعد من أكبر معارض النشر في الشرق الأوسط، إذ يحظى باهتمام العديد من الكُتاب والمفكرين والعديد من فئات المجتمع.

ويرجع تاريخ نشأة معرض الكتاب منذ عام 1969م، في عهد الراحلة سهير القلماوي رئيس المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، وكانت القاهرة تحتفل حينها بعيدها الألفي، فقرر وزير الثقافة آنذاك ثروت عكاشة، أن يكون للاحتفال مذاق خاص، وبالتالي بدأت فكرة المعرض وأصبح يُقام سنويًّا حتى اليوم.

وفي عام 1978 بدأ مركز تنمية الكتاب بالهيئة المصرية العامة للكتاب، وبمشاركة هيئة اليونسكو في عقد حلقات دراسية مواكبة للمعرض.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن معرض القاهرة الدولي للكتاب:

يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب من أكبر المعارض بالشرق الأوسط.

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

ينعقد معرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض الدولية.

تم اختيار عالم المصريات البارز الدكتور سليم حسن شخصية المعرض.

يأتي شعار المعرض هذا العام تحت عنوان" نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

يشارك في المعرض هذا العام ما يقرب من 1500 دار نشر من 50 دولة حول العالم.

يستمر العمل في المعرض الكتاب من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

يقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية.

يتم اختيار دولة النرويج كضيف شرف للمعرض.

كما تم اختيار الكاتب يعقوب الشاروني رائد الكتابة للأطفال شخصية معرض كتاب الطفل.