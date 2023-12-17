شهادة مفزعة حول جرائم الاحتلال في مستشفى كمال عدوان بغزة (فيديو)

كشف الدكتور حسام أبو صفية رئيس قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان بغزة، جرائم الاحتلال في المستشفى الذي حاصره لمدة 7 أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي نازي، وحاصر المستشفى لأكثر من 7 أيام ومنع فيها الماء والدواء والطعام وقصف كل الأقسام بالمستشفى مثل الصيدلية المركزية ومحطة الأكسجين وخزانات المياه والمولد الكهربائي.

وأوضح أنه يوجد 65 جريحا جُلهم من الأطفال وأغلب إصاباتهم حروق درجة ثالثة ودرجة رابعة ويحتاجون إلى رعاية صحية، مضيفًا: "فعلنا كل شيء، ولكن للأسف الشديد استشهد 8 أشخاص من الجرحى".

وتابع: "لما طلبنا من الاحتلال إخراج الجثث رفضوا وبقيت الجثث والشهداء معنا لأكثر من 7 أيام، وبالتالي، لم ينظر الاحتلال إلينا بعين الإنسانية وحتى الموتى لم يسلموا من بطشه وتركهم مكومين بين الجرحى في المستشفى".

استشهاد العشرات في اليوم الـ72 للعدوان الإسرائيلي على غزة

وفي سياق متصل، استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات بجروح مختلفة، اليوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي المستمر برًا وجوًا وبحرًا، على مختلف مناطق قطاع غزة، في اليوم الـ 72 للعدوان.

وقالت مصادر طبية بجهاز الدفاع المدني إن 20 شخصًا استشهدوا على الأقل في قصف لطائرات الاحتلال استهدف عدة منازل في البلدة القديمة من مدينة غزة ومحيط مستشفى المعمداني والجامع العمري الكبير.

وبحسب "أ ش أ" أضافت المصادر أن آليات الاحتلال تواصل تمركزها في ميدان فلسطين بمدينة غزة، وتحاصر المستشفى المعمداني والبلدة القديمة من المدينة، وأشارت إلى أن 9 أشخاص، استشهدوا في قصف مدفعي وإطلاق نار من الطائرات المُسيرة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.